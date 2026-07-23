Dengue en aumento: casos suben 22% y El Niño podría elevar el riesgo de brotes

El dengue vuelve a encender las alertas en el país. Hasta la semana epidemiológica 26, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud reportó 34,820 casos acumulados y 36 fallecidos, una cifra que evidencia que la enfermedad sigue presente en varias regiones.

El incremento preocupa porque supera lo registrado en el mismo periodo del año pasado. Para esta misma fecha de 2025, se habían contabilizado poco más de 28 mil contagios, por lo que el avance actual representa un aumento aproximado del 22%.

NIÑO COSTERO PODRÍA ELEVAR CONTAGIOS

A este escenario sanitario se suma la vigilancia por el Fenómeno El Niño Costero. El ENFEN mantiene el estado de alerta y advirtió que, aunque lo más probable es que el evento continúe con magnitud fuerte, no se descarta que alcance una magnitud extraordinaria hacia finales de 2026.

Las altas temperaturas y eventuales lluvias pueden favorecer la aparición de criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue. Especialistas advierten que recipientes con agua acumulada, tanques sin tapa, floreros o cualquier objeto expuesto pueden convertirse en puntos de reproducción.

Por ello, las autoridades recomiendan eliminar el agua estancada, lavar y cepillar los depósitos, mantenerlos bien tapados, usar repelente, vestir ropa que cubra la mayor parte del cuerpo y colocar mallas o mosquiteros en puertas y ventanas.

La población también debe estar atenta a síntomas como fiebre alta, dolor muscular, dolor detrás de los ojos y erupciones en la piel. Ante cualquiera de estas señales, los especialistas insisten en acudir de inmediato a un establecimiento de salud para evitar complicaciones.

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