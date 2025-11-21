Despiste de bus interprovincial deja 10 heridos en plena Panamericana Sur

En Arequipa, un bus interprovincial de la empresa Transzela que se dirigía a Lima se despistó y volcó en el kilómetro 599 de la carretera Panamericana Sur, en Atiquipa, Caravelí. El accidente dejó diez pasajeros heridos, quienes fueron auxiliados en el hospital de Chala.

Según información preliminar, la unidad habría circulado a excesiva velocidad en una zona con llovizna, lo que habría provocado que el conductor perdiera el control. Sin embargo, las causas exactas continúan bajo investigación, mientras las autoridades analizan las condiciones de la vía, el estado del bus y los testimonios de los afectados.

Los heridos fueron identificados como Lázaro Zela Zapana, Alberto Pariona Pomayay, Benito Falla Gobea, Christian Alex Huamayrayme Yunguri, Eliana Arteaga Parhuayo, Yimmy Burela Lizarraga, Faustino Quea Ticonna, Rolando Cahiu Apaza y un menor de iniciales J.V.L. (16).

Las autoridades exhortaron a las empresas de transporte a fortalecer medidas de seguridad, sobre todo en tramos afectados por las lluvias.

