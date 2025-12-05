Detienen a gerente municipal por presunta colusión agravada en Madre de Dios

Personal de la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional, con apoyo de la Regpol Madre de Dios, ejecutó un megaoperativo contra la presunta organización delictiva “Los Mecánicos Ediles”, en el marco de una investigación por el delito de colusión agravada.

Durante el operativo fue detenido César Jean Carlos Terrazas Ardaya (40), gerente general de la Municipalidad Provincial de Tambopata, así como Erick Freddy Salazar Ríos (53), presunto beneficiario de contrataciones irregulares.

La intervención incluyó la detención de dos personas y el allanamiento de once inmuebles por orden judicial. Además, se allanaron nueve viviendas, una oficina pública y una entidad privada, acciones que aún continúan bajo supervisión del Ministerio Público.

La investigación preliminar señala que funcionarios de la Municipalidad Provincial de Tambopata habrían favorecido a Salazar Ríos mediante el direccionamiento de cotizaciones, cuadros comparativos, certificaciones presupuestales y términos de referencia para tres órdenes de servicio.

Según las diligencias, maquinaria pesada municipal —incluyendo cargadores, excavadora y compactadores— ya estaba en el taller del investigado antes de cualquier trámite formal, hecho que se habría realizado por órdenes verbales del gerente municipal.

Estas presuntas irregularidades habrían generado un perjuicio económico al Estado de 98,515 soles. Las autoridades continúan con las pesquisas para determinar el alcance de la red y la participación de otros posibles involucrados.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Coco Marusix aquí: