Dictan prisión preventiva a implicados en caso Rudhy Benavides y Fiscalía plantea presunto canibalismo

En una audiencia clave realizada en Cusco, el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Gabriel Condori y Oscar Franco Tincco, investigados por los presuntos delitos de hurto agravado y homicidio en agravio de Rudhy Benavides. Durante la sesión, la Fiscalía presentó una tesis del caso que incluyó detalles de extrema violencia, entre ellos una hipótesis de presunto canibalismo.

La fiscal Támara Catacora, representante del Ministerio Público, señaló que ambos imputados habrían actuado en coautoría en un hecho ocurrido el 19 de abril de 2026, luego de haber planificado inicialmente el robo del celular de la víctima. Según la investigación, el dispositivo fue vendido por 110 soles tras el fallecimiento de Benavides, lo que reforzaría el móvil económico del crimen.

De acuerdo con la tesis fiscal, los acusados habrían aprovechado el estado de vulnerabilidad de la víctima tras el consumo de alcohol para atacarlo brutalmente. Además, uno de ellos habría grabado un video en el que se observa a Rudhy Benavides aún con signos de vida.

Uno de los aspectos más graves expuestos por la Fiscalía fue la presunta ferocidad del hecho. Según lo señalado en audiencia, el material audiovisual incautado en el celular de uno de los imputados mostraría a la víctima aún con vida durante los hechos.

Asimismo, la representante del Ministerio Público sostuvo una hipótesis de presunto canibalismo, al indicar que uno de los acusados habría solicitado cocinar partes del cuerpo de la víctima debido a que tenía hambre “porque desde el sábado no habían comido”, versión que forma parte de la teoría fiscal del caso y que deberá ser corroborada en el proceso de investigación.

HABRÍAN ENTREGADO ALGUNOS RESTOS A PERROS

Posteriormente, los imputados habrían procedido al desmembramiento del cuerpo con la finalidad de ocultar evidencias. Para ello, habrían utilizado herramientas como un combo y cuchillos, además de hervir partes del cadáver. La Fiscalía también indicó que algunos restos habrían sido entregados a perros con el mismo objetivo de desaparición.

Durante la audiencia, se presentaron además elementos de convicción como restos humanos hallados en el inmueble de uno de los investigados, así como herramientas presuntamente utilizadas en el crimen. También se expusieron registros de comunicaciones y videos incautados de los celulares de los implicados, que formarían parte del sustento de la investigación.

Finalmente, el magistrado José Cáceres Pizarro, del Poder Judicial del Cusco, ordenó nueve meses de prisión preventiva para ambos investigados, quienes serán trasladados al penal de Qenqoro mientras continúan las diligencias del caso.

El Ministerio Público sostuvo que existen “graves y fundados elementos de convicción” que vinculan a los acusados con los hechos, por lo que la investigación continuará para determinar responsabilidades penales.