Dictan prisión preventiva contra Milton Broca y comparecencia simple para Óscar Acuña por caso Frigoinca

El Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra Helmer Broca Alcántara, investigado como cómplice del delito cohecho pasivo por el caso Frigoinca. El exfuncionario es acusado de pertenecer a una presunta red delictiva que se habría encargado de favorecer a la empresa Frigoinca en el programa Qali Warma.

La Fiscalía Superior anticorrupción también logró que se confirme la medida de 18 meses de prisión preventiva para Aníbal Morillo, exgerente regional de Salud de La Libertad, investigado como autor del delito de cohecho pasivo. Según la tesis del Ministerio Público, el exfuncionario habría recibido montos superiores a los 70 mil soles para levantar observaciones sobre esta empresa con el fin de mantener el suministro de alimentos al programa escolar.

A través de un comunicado, la Fiscalía también dio a conocer que Óscar Acuña continuará con comparecencia simple por disposición judicial. El hermano del Gobernador Regional, César Acuña, es investigado por tráfico de influencias al presuntamente intervenir para obtener beneficios para Frigoinca para la adjudicación de contratos públicos.

