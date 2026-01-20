Distribuidor de helados muere tras ser arrastrado por un huaico en Arequipa

La temporada de lluvias continúan cobrando víctimas al interior del país. Un distribuidor de helados murió luego de que el camión que conducía fuera arrastrado por un huaico en la vía de ingreso al distrito de Caravelí, en la región de Arequipa.

El fallecido se dirigía a una zona minera para repartir la mercadería cuando fue sorprendido por un fuerte deslizamiento de lodo y piedras. Tras intensas labores de búsqueda, el camión y el cuerpo de Juan Carlos Mamani Cahuana (38) fueron encontrados en una zona de difícil acceso.

Similar situación ocurrió en Chachapoyas, donde el operador de una retroexcavadora perdió la vida tras caer junto a la maquinaria a un precipicio tras un derrumbe causado por las fuertes precipitaciones. Pelagio Janampa Cárdenas trabajaba despejando el sector del distrito de Levanto tras la activación de una quebrada.

