Dos hombres con historial delictivo fueron acribillados y arrojados a canal de regadío en Huaura

La mañana de este martes, la tranquilidad del distrito de Végueta (Huaura) se vio alterada tras el hallazgo de dos hombres acribillados a balazos en un camino carrozable que conduce al centro poblado La Muralla.

Según la División de Homicidios de la PNP, las víctimas fueron identificadas como Jorge Alcalá Dionisio (40) y Leonardo Mattos Olano (47), ambos con historial delictivo. Los cuerpos fueron encontrados cerca de las 7 a. m. por agricultores de la zona: uno tendido en medio de maizales y el otro arrojado en un canal de regadío, en posición decúbito ventral.

Peritos de criminalística hallaron casquillos de bala en la escena del crimen. De acuerdo con las primeras pericias, Alcalá Dionisio presentaba varios disparos en la cabeza y la espalda, mientras que Mattos Olano recibió impactos certeros en la cabeza.

El fiscal Alfredo Benavides Corbeta confirmó que ambos fueron ejecutados en el lugar, aunque precisó que las investigaciones determinarán el móvil del crimen.

Se conoció que Jorge Alcalá Dionisio había salido de prisión a inicios de este año, mientras que Leonardo Mattos Olano acumulaba varias detenciones previas.

La Policía no descarta que el doble crimen esté vinculado a un ajuste de cuentas relacionado con la disputa por el control de extorsiones en Huaura y Végueta. Cabe señalar que en el km 157 de la Panamericana Norte, cerca de la zona del hallazgo, se han reportado robos frecuentes a transportistas mediante la colocación de piedras en la vía.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7