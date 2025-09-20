Eclipse solar parcial de septiembre: cuándo y cómo seguir el último del 2025 en Perú

El domingo 21 de septiembre de 2025 se producirá el último eclipse solar del año, un fenómeno que coincidirá con la llegada de la primavera en el hemisferio sur y el inicio del otoño en el hemisferio norte. En esta ocasión será un eclipse parcial, es decir, la Luna cubrirá solo una parte del Sol.

El evento será visible sobre todo en la costa de Australia y en algunas zonas de Nueva Zelanda, donde se registrarán las mejores condiciones de observación. También podrá apreciarse en sectores del hemisferio sur, incluida la Antártida, así como en áreas del Atlántico y el Pacífico.

Se calcula que unas 409.000 personas estarán en condiciones de presenciar el punto máximo del evento. El fenómeno se desarrollará entre las 17:29 y las 21:53 (Tiempo Universal, TU), con su fase más destacada a las 19:41 (TU).

HORARIOS DEL ECLIPSE SOLAR PARCIAL EN TODO EL MUNDO

El inicio está programado para las 17:29:43 (TU). Sin embargo, cada país deberá ajustar ese registro a su hora local para conocer el momento exacto de inicio, máximo y final.

En México y Centroamérica comenzará a las 11:29 a. m.; en Perú, Colombia, Ecuador y Panamá, a las 12:29 p. m.; en Venezuela, Cuba, Puerto Rico y República Dominicana, a la 1:29 p. m.; mientras que en el Cono Sur (Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil) iniciará a las 2:29 p. m. En Europa se verá en la tarde-noche: a las 6:29 p. m. en Reino Unido y a las 7:29 p. m. en España.

¿QUÉ ES UN ECLIPSE SOLAR PARCIAL?

Este fenómeno ocurre cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, pero sin una alineación total. El efecto es que solo una porción del astro queda oculta, dando la apariencia de una medialuna brillante o de un “mordisco” en el disco solar. Aunque no resulta tan impresionante como un eclipse total, sigue siendo un espectáculo astronómico que despierta gran expectación a nivel mundial.

