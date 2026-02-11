El papa León saluda a Chiclayo en la XXXIV Jornada Mundial del Enfermo

Chiclayo está siempre presente en el corazón del papa León XIV. Durante los saludos en diferentes idiomas que realiza el sumo pontífice en la Audiencia general celebrada cada miércoles, recordó que se está realizando la XXXIV Jornada Mundial del Enfermo en esta región de nuestro país, específicamente en el Santuario de Nuestra de la Paz.

Asimismo, indicó que se une “espiritualmente” a este importante encuentro de fe y solidaridad, el que cuenta con la presencia del cardenal Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, quien fue enviado por el papa y en los últimos días visitó a pacientes en diferentes hospitales de Chiclayo.

Czerny viene presidiendo la XXXIV Jornada Mundial del Enfermo, bajo el lema “La compasión del samaritano: amar llevando el dolor del otro”, desarrollada desde este lunes 9 de febrero hasta el miércoles 11 de febrero. Durante estos días, fueron diversas las actividades, como la visita a centros médicos entre los que se encuentran Las Mercedes, Almanzor Aguinaga Asenjo y Belén de Lambayeque; y encuentros teológicos pastorales en los que participaron representantes de Latinoamérica.

Es así que esta región norteña se ha convertido en el centro de la Iglesia Católica en los últimos días; además, esta actividad es considerada como parte de la diócesis y preparación para la visita del papa León XIV a Chiclayo entre los meses de noviembre y diciembre del 2026.

