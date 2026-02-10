Chiclayo estima la llegada de 600,000 turistas durante la visita del papa León XIV al norte del Perú

La Municipalidad Provincial de Chiclayo estima que alrededor de 600 mil turistas podrían arribar a la ciudad norteña durante los días en que el papa León XIV realice su anunciada visita al Perú, prevista para los meses de noviembre o diciembre de este año.

La proyección se da luego de que la Conferencia Episcopal Peruana informara que el sumo pontífice, de nombre secular Robert Prevost, expresó públicamente su deseo de regresar al país donde desarrolló una parte importante de su vida pastoral.

Chiclayo ocupa un lugar especial en la historia personal del papa León XIV, ya que fue la ciudad donde sirvió como obispo antes de ser llamado al Vaticano. Este vínculo ha generado grandes expectativas no solo en la comunidad católica, sino también en el sector turístico y comercial de la región Lambayeque, que se prepara para recibir un flujo de visitantes sin precedentes.

CHICLAYO SE ALISTA

David Cárdenas Angulo, subgerente de Turismo y Cultura de la Municipalidad de Chiclayo, explicó que desde el año pasado se vienen ejecutando diversas acciones orientadas a fortalecer la oferta turística local. Entre ellas destacan la promoción del destino, la formalización de los negocios vinculados al sector y la mejora de la calidad de los servicios, con el objetivo de consolidar a Chiclayo como una ciudad segura, ordenada y confiable para el visitante nacional y extranjero.

Respecto al origen de los turistas, el funcionario señaló que se espera la llegada de personas no solo de Lambayeque, sino también de distintas regiones del país, así como de países vecinos como Ecuador y Colombia, atraídos por la relevancia histórica y religiosa de la visita papal. “Se trata de un evento atípico para la ciudad, por lo que estamos trabajando con proyecciones amplias y escenarios diversos”, indicó.

En cuanto a la capacidad de hospedaje, Cárdenas reconoció que Lambayeque cuenta con una oferta hotelera importante, aunque con una disponibilidad limitada de establecimientos de cuatro y cinco estrellas. Ante la posibilidad de que la demanda supere la capacidad instalada durante los días centrales de la visita, la municipalidad viene promoviendo la conformación de una mesa técnica multisectorial. Esta instancia reunirá a autoridades locales y regionales, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, la Iglesia, el sector empresarial y otros actores clave, con el fin de garantizar la seguridad, el orden y la adecuada atención a los visitantes.

Como parte de la estrategia de promoción, la municipalidad también ha impulsado una muestra itinerante sobre el papa León XIV, presentada recientemente en Lima y que continuará su recorrido por ciudades como Cusco, Arequipa, Cajamarca, Trujillo y Tarapoto. La iniciativa busca posicionar a Chiclayo y a Lambayeque como un destino turístico sostenible durante todo el año, más allá del evento religioso.

VIDEO RECOMENDADO