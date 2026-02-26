Elecciones 2026 en peligro: JNE advierte falta de financiamiento por S/400 millones para operaciones

Problemas urgentes. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) alertó al gobierno de José Balcázar que las elecciones generales 2026 no cuentan con los fondos suficientes para realizar las operaciones mínimas destinadas a la jornada democrática. Según el organismo electoral, la demanda necesaria de financiamiento asciende a 403 millones de soles.

La JNE señala que el esquema de asignación para el financiamiento de las elecciones emitida por Palacio de Gobierno se divide en dos: en una se contempla la entrega de 114 millones de soles a través de un decreto supremo y otro de 100 millones de soles por el mismo medio.

De ambas, queda un saldo pendiente de 189 millones de soles que corresponden solo al requerimiento institucional, es decir, para la operación mínima del organismo.

“Un retraso afectaría la instalación de órganos temporales y el flujo operativo nacional”.

El pendiente adicional de financiamiento (que es 214 millones de soles), responde exclusivamente para el funcionamiento esencial del proceso electoral del 2026, que ayuda a mantener el funcionamiento de los Jurados Electorales Especiales (JEE), cubrir los costes de la logística a nivel nacional y la contratación de personal para fiscalizar y dar soporte a las operaciones.

“La proximidad de los hitos del cronograma electoral exige iniciar de inmediato procesos de contratación e implementación territorial”, señala la JNE en su comunicado.

