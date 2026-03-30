Elecciones 2026: jóvenes con DNI amarillo podrán votar en elecciones del 12 de abril

Quedan menos de 15 días para emitir nuestro voto en las Elecciones Generales 2026. En esa línea, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) ha dispuesto que los jóvenes de 18 años que cuenten con su DNI amarillo participen de los próximos comicios.

En la resolución jefatural N° 000039-2026/JNAC/RENIEC, publicada el 30 de marzo en el diario oficial El Peruano, se señala que dicha disposición tiene como objetivo garantizar que los peruanos sean parte del proceso electoral, más allá de las formalidades correspondientes que pueden limitar el ejercicio de este derecho.

Según cifras del padrón para estas elecciones que cerró en octubre del 2025, alrededor de 103 mil 827 ciudadanos contaban con el DNI de menor de edad. En esa línea, esta medida será efectiva desde el domingo 12 de abril del 2026, fecha en la que los peruanos votaremos para elegir a nuestros próximos representantes.

VOTANTES CON DNI VENCIDO TAMBIÉN PODRÁN EJERCER SU VOTO

Los jóvenes que cuenten con DNI amarillo o DNI electrónico vencido, en cualquiera de sus versiones (1.0, 2.0, 3.0), también podrán identificarse para sufragar. La misma norma rige para quienes cuenten con el DNI azul o electrónico que haya caducado. Sin embargo, es necesario precisar que esta resolución será válida únicamente para votar el 12 de abril del 2026.

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