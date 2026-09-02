Embajador de EE. UU. en Perú destaca participación del FBI y la DEA en la captura de ‘Jhonsson Pulpo’

El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, destacó la captura de Jhonsson Smit Cruz Torres, conocido como ‘Jhonsson Pulpo’ y señalado cabecilla de la organización criminal transnacional ‘Los Pulpos’. El detenido fue ubicado el 1 de septiembre en La Paz, Bolivia, tras permanecer prófugo de la justicia peruana.

A través de una publicación en redes sociales, Navarro señaló que la captura fue posible “gracias a la colaboración de nuestros equipos FBI y DEA con las autoridades peruanas y bolivianas”. El diplomático también calificó a Cruz Torres como “uno de los fugitivos más buscados de la región” y sostuvo que su detención fue resultado del “largo brazo de nuestra cooperación”.

La Policía Nacional del Perú informó que el detenido es requerido por la presunta comisión de los delitos de robo agravado con subsecuente muerte, homicidio calificado, sicariato, organización criminal y secuestro agravado.

Cruz Torres fue capturado luego de permanecer prófugo y mientras existía una recompensa de S/500 mil por información que permitiera establecer su ubicación. Tras conocerse la intervención, el ministro del Interior, César Astudillo, confirmó la detención y expresó: “Ha caído finalmente”.

2, 2026

CAEBCILLA DE ‘LOS PULPOS’

Jhonsson Smit Cruz Torres es hijo de Jhon Smith Cruz Arce, alias ‘Jhon Pulpo’, identificado como uno de los cabecillas históricos de la organización criminal.

Según información policial y del Ministerio del Interior, Cruz Torres comenzó a vincularse con actividades delictivas desde adolescente. Posteriormente, con el encarcelamiento de su padre y otros integrantes de su familia, fue adquiriendo mayor peso dentro de la estructura de la organización.

En 2014, cuando tenía 17 años, fue detenido en Alto Trujillo como parte de una investigación relacionada con extorsión.

La captura registrada en La Paz permitió que Cruz Torres fuera detenido tras varios años como prófugo de la justicia peruana. Tras su ubicación en Bolivia, finalmente se encuentra en Perú para responder por los delitos por los que es requerido.

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