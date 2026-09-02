“Pérdida de confianza’ como causal”: JP presenta segundo proyecto para remover al comandante de la PNP

A la fecha son dos los proyectos presentados por la bancada de Juntos por el Perú que buscan modificar las causales para que el presidente de la República pueda remover de su cargo al comandante general de la Policía. El más reciente pertenece a la diputada Analí Márquez, quien plantea que la remoción pueda hacerse a través de una resolución suprema sustentada en criterios como falta de idoneidad, deficiente desempeño operativo o incumplimiento de metas en materia de seguridad ciudadana.

De acuerdo con el proyecto de ley, se plantea modificar la Ley de la Policía Nacional del Perú (PNP) para incorporar la “pérdida de confianza” como una causal de remoción del comandante general de la Policía. Esto podría generar que no concluya su periodo de dirección de dos años.

Este proyecto se presentó luego de que el ministro del Interior, César Astudillo, sostuviera ante la Cámara de Diputados que la continuidad de Óscar Arriola como comandante general —cuestionada por sectores de la oposición— no depende de una decisión del Ejecutivo, ya que no cuentan con un margen legal para disponer su salida.

Actualmente, la Ley de la Policía Nacional vigente establece que solo se puede remover al máximo representante de la institución policial por causas específicas como fallecimiento, solicitud de retiro, incapacidad física permanente, falta muy grave, sentencia judicial firme o delito flagrante. También se indica que no puede ser removido durante un periodo de dos años.

Por su parte, Óscar Arriola ostenta el cargo de comandante general de la Policía Nacional amparado en la Ley 31570, según la cual se prevé que su periodo culmine en septiembre de 2027.

EL PROYECTO DE CATHERIN PALOMINO

Atendiendo a lo expuesto por el ministro César Astudillo, días antes la diputada Catherin Palomino, también de la bancada de Juntos por el Perú, presentó un proyecto de ley con el mismo objetivo: modificar el marco en el que se puede remover al alto mando de la Policía a través de una resolución suprema.

En este caso se plantea que el presidente de la República pueda retirarlo del cargo si se determina que ya no cuenta con las condiciones necesarias para dirigir la institución, así como disponer el cese de comprobarse negligencia u omisión grave en el ejercicio de sus funciones.

El proyecto de la diputada Palomino indica que la “pérdida sobreviniente y objetivamente acreditada de la idoneidad” es motivo suficiente para retirar a un comandante general de la Policía, cuando existan pruebas de una afectación grave a la eficacia operativa en perjuicio de la población.

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