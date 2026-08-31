Empresario minero secuestrado en Trujillo fue liberado este lunes: aquí todos los detalles

(Fuente: Sol TV) El empresario minero Jens Lara fue liberado en Trujillo este lunes 31 de agosto. Él había sido secuestrado la madrugada del domingo por unos criminales, que interceptaron la camioneta en la que se movilizaba y asesinaron cruelmente a sus cuatro acompañantes.

Los delincuentes lucieron uniformes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el momento del secuestro. Tras extraer a la fuerza al empresario y llevarlo a otro vehículo, sacaron sus armas y acribillaron a todos los ocupantes de la camioneta: dos mujeres jóvenes y dos vigilantes.

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, y otros altos mandos policiales brindaron una conferencia de prensa en la que se hizo la precisión que el empresario Jens Lara fue liberado, no rescatado.

En esa misma línea, pidieron que se espere a que concluyan las investigaciones para conocer mayores detalles sobre el móvil del secuestro, cómo es que fue finalmente liberada la víctima y si esta tendría vínculos con la minería ilegal.

Como parte de la conferencia, se informó que cinco implicados en el secuestro – que según la PNP formarían parte de la banda criminal ‘Los Pulpos’ – han sido capturados.

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