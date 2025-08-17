Encuentran cuerpo de peruana desaparecida en Estados Unidos: familia señala como sospechoso a su pareja

La familia de Sheyla Gutiérrez Rosillo, ciudadana peruana reportada como desaparecida desde hace más de una semana en Estados Unidos, confirmó a Latina Noticias que se encontró su cuerpo. Ellos se mantienen en señalar a su pareja, Jossimar Cabrera Cornejo, como el principal sospechoso.

Este sujeto regresó al Perú el último sábado en compañía de sus tres hijos, había sido detenido por la Policía en el nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez, pero horas después fue puesto en libertad.

“Confirmamos el tuit del que ya teníamos conocimiento desde ayer, emitido por el Ministerio de la Mujer. Lamentamos profundamente su publicación, pues ha puesto en riesgo la investigación que se viene desarrollando en Estados Unidos y también el trabajo que se realiza en el Perú. Pido al Ministerio que tenga mayor cuidado y consideración al momento de informar, por respeto a la memoria de mi hermana. Cualquier publicación relacionada con el caso debería ser consultada previamente con la familia. Entendemos que puede existir un trasfondo político, pero lo que debe primar es el respeto a la familia y a la memoria de mi hermana. Este tipo de acciones arriesgan la captura del principal sospechoso del homicidio, Josimar Cabrera Cornejo. Por el momento, esas son todas las declaraciones que puedo brindar”, aseveró Jessy Gutiérrez, la hermana de Sheyla, a Latina Noticias.

EL CASO DE SHEYLA GUTIÉRREZ

Sheyla Gutierrez Rosillo es una ciudadana peruana que viajó a Estados Unidos con su pareja y sus tres hijos en busca de un futuro mejor, sin embargo, su familia en Perú no sabe nada de ella desde el sábado 9 de agosto.

Helga Rocillo, madre de Sheyla, comenta que habló con ellos el último sábado a través de una videollamada y pudo conocer que su hija iba a denunciar a su pareja ya que seguían teniendo problemas en donde el hombre maltrataba a su hija psicológica y físicamente.

“Ella me contaba que Josimar Cabrera Cornejo (pareja de Sheyla) le pegaba, la maltrataba e incluso le había pegado a mi último nieto, es el menor de 3 años, le había tirado una cachetada. Yo la llamo a mi hija y no me contesta, yo he hablado con Josimar el domingo y me ha dicho que migraciones se ha llevado a mi hija”, contó Helga a Latina Noticias.

Si bien ha dicho que Sheyla está en migraciones, la entidad no la ha reportado como detenida. Asimismo, los hijos de la pareja tienen 9, 5 y 3 años y tampoco se sabe su ubicación, pues Josimar ha comentado que él está en migraciones.

VIDEO PODRÍA SER CLAVE EN DESAPARICIÓN

La pareja peruana vivía en un condominio en California y hay una cámara de seguridad que muestra a Josimar Cabrera arrastrando una sábana con algo pesado. La madre de Sheyla comenta que no ha visto el video, pues su familia no lo permite debido a su estado de salud.