Erick Moreno, ‘El Monstruo’: el proceso penal que enfrentará el cabecilla de Los Injertos del Cono Norte

Se cobrará justicia. En la mañana del viernes 23 de enero, el coronel de la Policía Nacional del Perú, Víctor Revoredo, anunció que recibirán “con desprecio” a Erick Moreno, alias El ‘Monstruo’, el cabecilla de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte, imputado por extorsionar a transportistas, músicos y emprendedores; secuestrar personas y hasta menores de edad; además de tejer una red de sicariato que se cobró la vida del conocido cantante Paul Flores, alias “Ruso”.

Por su cabeza se ofreció 1 millón de soles. Los rastros de su búsqueda por Latinoamérica lo ubicaban en Bolivia, Brasil y Ecuador donde él filtraba grabaciones suyas viviendo en escondites donde se burlaba de las autoridades. Custodiado por grandes bandas criminales, fue el protagonista sanguinario del 2024 y 2025. Sin embargo, la suerte dejó de sonreírle. Erick Moreno cayó finalmente en la ciudad de San Lorenzo, Paraguay, donde alquilaba una casa junto a una conviviente. Esta captura se logró gracias al equipo de inteligencia de la policía del país.

En este contexto de violencia, el anuncio de su extradición entre el 25 y 28 de enero, han levantado dudas sobre el proceso por el que será acusado con base a varios de los delitos imputados. Por ello, Latina Noticias se comunicó con el abogado penalista Jorge Zúñiga, para esclarecer los pasos que la justicia peruana tendría que aplicar sobre ‘El Monstruo.

Los delitos por el que fue extraditado ‘El Monstruo’

Para que Erick Luis Moreno Hernández sea extraditado, la Fiscalía tuvo que realizar tres pedidos a Paraguay por distintos delitos, como robo agravado, dirigir la organización criminal Los Injertos del Cono Norte, extorsión agravada y secuestro. En base a este planteamiento, las autoridades paraguayas dieron el visto bueno e iniciaron las planificaciones.

Gracias a esta correlación de hechos entre ambos países, el proceso contra ‘El Monstruo’ se encuentra en la fase formal y con un pedido de prisión preventiva de 3 años para las diligencias por los 4 delitos imputados.

“El proceso de extradición no ve evidencias, lo que hace es verificar que el móvil no sea político, que la pena en el país donde se le va a aplicar sea mayor a 4 años y haya un convenio de reciprocidad, y en todo caso que no esté aprobado la pena de muerte”, explica Zúñiga sobre el proceso.

¿Erick Moreno será juzgado por los delitos que cometió en otros países?

Erick Moreno no sólo sembró el terror en el Perú, también lo hizo en el extranjero. Países como Brasil, Estados Unidos y Paraguay lo denunciaron por tráfico ilícito de drogas, secuestro, organización criminal y extorsión agravada. En ese caso, ¿el Perú también puede investigarlo por estos delitos?, la respuesta es sí, pero depende de la fuerza de los casos.

Zúñiga explica que el Perú tiene facultades en la ley penal, porque tenemos “competencia para juzgar a quienes han cometido delitos aquí y en el exterior”, esta norma se llama principio de territorialidad. Sin embargo, se debe primar los casos con mayor evidencia.

“En teoría, cualquier país podría juzgarlo, pero por una cuestión de eficiencia es más fácil juzgarlo en el país en el que ha cometido delitos con mayor evidencia. En el caso concreto, como este sujeto ha cometido delitos en el Perú, es mucho más fácil que el estado peruano pueda investigar y conseguir una condena”.

Si el Perú decide investigarlo por los otros delitos que ha concurrido en otros países, la Fiscalía tendrá que pedir nuevas extradiciones para obtener el permiso y la colaboración de aquellos estados afectados por los actos de Erick Moreno, además de verificar si las leyes de ambos países pueden ser variables o aplicables en el marco legal donde sería aplicado y que no se perciba la pena de muerte.

Los procesos de Erick Moreno podrían durar 7 años para obtener una sentencia

“Los procesos por crimen organizado asignados en el Perú tienen un plazo asignado de investigación por 3 años con posibles 18 meses de aumento, solo la investigación; la etapa intermedia que puede durar un poco más de 1 año y medio y la etapa final puede durar un año por lo menos. En sumatoria, todo eso podría correr la investigación formal”, explica Zuñiga.

No obstante, existen otros mecanismos que ayudan a que los procesos sean más rápidos para llegar a una sentencia, como la acusación directa. Zuñiga explica que esta diligencia es posible solo si hay evidencia consistente, solida, en contra del acusado.

“En el caso de ‘El Monstruo’, parece que no es así de claro. Un escenario eventual es la colaboración eficaz que permita desmantelar la organización u organizaciones ligadas. Con ello, el proceso se podría reducir un año o 8 meses”, indica Zuñiga.

Sin embargo, la colaboración eficaz no aplica para líderes de organizaciones criminales, pero sí quienes están involucrados en la organización. Recordemos que en la actualidad hay varios reos que formaron parte de los Injertos del Cono Norte, como Jhon Jairo, apodado como “JJ”.

Para Zuñiga, uno de los pilares de la investigación es la ruta del dinero que estableció ‘El Monstruo’ para establecer su red delincuencial en el Perú.

