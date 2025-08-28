Aprueban extradición de alias ‘El Monstruo’ desde Paraguay

El Ejecutivo autorizó la extradición, desde Paraguay, de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, a fin de que cumpla en el Perú la condena pendiente por el delito de robo agravado, según la norma publicada hoy en el diario oficial El Peruano.

Según la Resolución Suprema N.° 169-2025-JUS, el pedido fue presentado por el Décimo Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte y admitido por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia.

PEDIDO DE EXTRADICIÓN DE ALIAS ‘EL MONSTRUO’

Erick Moreno deberá responder en el Perú por el robo agravado cometido en agravio de Augusto Carbajal Cerna.

El trámite se basa en el Tratado de Extradición vigente entre el Perú y Paraguay desde el 2005, así como en el Código Procesal Penal peruano y el Decreto Supremo N.° 015-2025-JUS.

El documento lleva las rúbricas de la presidenta de la República, Dina Boluarte; del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana; y del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez.

ANTECEDENTES DE ERICK MORENO

A Erick Moreno Hernández se le atribuye ser el principal responsable de varios secuestros, entre ellos el de la menor Valeria Vásquez Barrientos, ocurrido en el distrito de Comas, en Lima norte.

Conocido como ‘El Monstruo’, fue incluido en la lista de los más buscados en diciembre de 2023, luego de recibir una condena de 32 años de prisión impuesta por la Octava Sala Superior Penal de Lima. Fue hallado culpable de los delitos de secuestro, hurto, homicidio, sicariato y microcomercialización de drogas, y declarado prófugo a nivel nacional e internacional.

La Policía lo investiga por su presunta condición de líder de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’, vinculada al secuestro de empresarios y emprendedores.

Además del caso de Valeria Vásquez, quien fue rescatada cinco días después en Carabayllo, a Moreno también se le atribuye el rapto de Lucero Trujillo, quien logró escapar tres días después al aprovechar la huida de sus captores.