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Me Caigo De Risa: “Mi mamá está orgullosa” ¡Eduardo Romay ganó su primer juego!

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
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La competencia en Me Caigo de Risa se puso intensa durante el juego “Te la compro”, donde los participantes tuvieron que medir qué tanto sabían sobre distintas categorías. Sin embargo, el verdadero duelo llegó al final.

Al finalizar a Eduardo Romay y Pedro Pablo Corpancho les tocó la categoría “cosas que puedes encontrar en un avión”, pero lo que parecía una ronda normal terminó convirtiéndose en una batalla de ego, estrategia y puro chongo. Mientras Pedro Pablo seguía subiendo el número de respuestas, Eduardo, entre risas, le lanzó un inesperado “Relájate un poco” cuando ya iban por 13 cosas.

Todo explotó cuando Eduardo Romay apostó por 21 objetos y Pedro Pablo decidió decirle: “Te la compro”. Lo que nadie esperaba era que Eduardo realmente lo lograra y empezara a nombrar todo tipo de objetos del avión hasta completar el reto.

La celebración fue inmediata. Rodrigo Sánchez Patiño, Manuel Gold, Julio Díaz y hasta Peláez intentaron cargarlo por su victoria, aunque el plan no salió como esperaban. Entre risas, todos terminaron gritando al unísono: “¡Eduardo primero!”, luego de que Peláez revelara que era el primer juego que Eduardo Romay ganaba completamente solo.

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