Escolares habrían recibido leche y arroz en mal estado en programa del Midis en Piura

Padres de familia de la provincia de Huancabamba, en Piura, denunciaron que insumos de arroz y leche del Programa de Alimentación Escolar (PAE), habrían sido entregados en mal estado al colegio Víctor Raúl Haya de la Torre del caserío Ullma.

Según presentaron las familias afectadas, las bolsas de arroz estaban infestados de gusanos y gorgojos, descubrimiento que habría generado indignación ante el riesgo de la salud de sus menores.

Sin embargo, no sería la primera vez que este tipo de casos pase en la comuna. Los ciudadanos indicaron que anteriormente se reportaron presuntas irregularidades con productos enlatados, que mostraban óxido y residuo de plásticos.

La respuesta del PAE

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), indicó que, tras una inspección en el sitio, no encontraron observaciones o muestras de alerta en los alimentos que denunciaron los padres de familia.

Además, aseveraron que los productos evaluados no fueron distribuidos a los estudiantes y que, hasta el momento, no se ha reportado ningún caso de intoxicación.

Pese a ello, el Midis ha solicitado la evaluación del producto y un pronunciamiento de la empresa encargada.

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