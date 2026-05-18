MEF descarta presentación demandas contra el Congreso por aprobación de aumento de sueldos en el Estado

Ante la aprobación de normas del Congreso relacionadas a las mejoras remunerativas del sector público, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), indicó a través de un anunció que no presentará demandas constitucionales luego de que el ministro a cargo, Rodolfo Acuña, declarará en una rueda de prensa que el gobierno de Balcázar evaluaba acudir al Tribunal Constitucional por algunas leyes que incrementan el gasto público.

La institución reiteró el reconocimiento de la labor de los trabajadores en el país y ratificó su disposición “permanente” al diálogo con las organizaciones sindicales en negociaciones colectivas centralizadas y en espacios adecuados.

“El MEF precisa que no tiene previsto presentar demandas de inconstitucionalidad sobre las normas aprobadas por el Congreso de la República vinculadas a mejoras remunerativas, bonificaciones y derechos de los trabajadores del sector público”, indica el organismo.

Este mensaje se da luego de que el ministro Rodolfo Acuña muestre su preocupación por la forma en que se están tomando la ampliación de beneficios de los trabajadores bajo el régimen CAS, como Compensaciones por Tiempo de Servicios (CTS) y la gratificación.

En aquella rueda de prensa, la cartera de Balcázar señaló que bajo esta ampliación de derechos existen vacíos normativos, ausencia de gradualidad y formas no especificadas de cómo se implementará la ley.

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