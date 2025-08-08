Orgullo peruano: joven de 16 años gana oro en Olimpiada Mundial de Matemáticas en Nueva York

El joven chimbotano Lucas Guarnis Chávez, de tan solo 16 años, conquistó la medalla de oro en la prestigiosa Olimpiada Mundial de Matemáticas Copérnico 2025, realizada en Nueva York, Estados Unidos.

El talentoso escolar venció a 120 competidores de 24 países, entre ellos Brasil, China y Corea, gracias a su impecable desempeño en complejos problemas matemáticos.

Con una sonrisa de satisfacción y el abrazo emocionado de sus padres, Lucas celebró un triunfo que, según dijo, es fruto de “mucho esfuerzo y dedicación”.

Desde muy pequeño mostró un gran interés por los números, y en los últimos meses se preparó intensamente, resolviendo ejercicios hasta altas horas de la noche. “Estudiaba tanto que llegué a preocuparme”, confesó su madre, Aidé Chávez Domínguez.

El padre del campeón, Humberto Guarnis Ríos, también expresó su orgullo, mientras que sus profesores del Colegio Jesús Maestro destacaron su constancia y disciplina. El director, Etman López, aseguró que Lucas “es una inspiración para todos los estudiantes del país”.

El adolescente, que ya logró ingresar a dos universidades, incluida la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), recibió un homenaje especial por parte de la Municipalidad de Nuevo Chimbote, que lo distinguió con una medalla de honor por ser un ciudadano ejemplar.

