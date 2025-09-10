Ex gobernador regional es detenido junto a 7 de sus funcionarios por presunta red de corrupción

En Madre de Dios, el ex gobernador regional y 7 de sus funcionarios fueron detenidos por una presunta red de corrupción. Herlens Jefferson Gonzales Enoki quien estuvo en el cargo durante el 2021, fue detenido la madrugada del martes 9 de septiembre.

A esta detención también se sumaron 7 funcionarios que trabajaban con Gonzáles Inoki. Todos ellos integrarían presuntamente la organización criminal denominada “Los Elegantes del Puerto” y que habría operado desde las entrañas del Gobierno Regional de Madre de Dios.

Las faltas cometidas es que se habrían desviando fondos públicos mediante contratos ficticios, servicios simulados y una red de funcionarios y proveedores que actuaban en concierto para defraudar al Estado, por un valor que se aproxima a los 5 millones de soles.

La investigación, liderada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, revela un esquema sistemático de corrupción que se habría enquistado en la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre (GRFFS), donde se emitieron órdenes de servicio por trabajos que nunca se realizaron.

El informe de la Contraloría General de la República estima un perjuicio económico inicial de S/ 337,000.00, aunque el monto total que se habrían apropiado es de S/ 4¨984,137.00, según las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de funcionarios a cargo del fiscal Dionisio Romualdo Quicaño Quispe.

Los implicados enfrentan cargos por: Organización criminal, por estructurar una red para infiltrarse en entidades estatales, colusión agravada, por pactar ilegalmente con proveedores para defraudar al Estado, lavado de activos, por ocultar el dinero mediante empresas y cuentas bancarias y malversación, por desviar fondos destinados a fines forestales.

