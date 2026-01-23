Sujeto se prende fuego cuando intentaba incendiar negocio de motocicletas y todo queda registrado en video

Una tienda dedicada a la venta de motocicletas y repuestos en Cusco sufrió un atentado por parte de un desconocido que intentó provocar un incendio. El hecho ocurrió en la calle Huayna Cápac, en el distrito de Wanchaq. Producto del ataque, tres personas, entre ellas dos menores de edad, resultaron heridos.

Las cámaras de seguridad muestran al presunto delincuente llegando al lugar a bordo de una motocicleta. Luego de rociar combustible en la puerta de ingreso procedió a prenderle fuego al establecimiento. Lo que este hampón no imaginó es que las llamas también iban a alcanzarlo obligándolo a huir de lugar.

La Policía Nacional también viene realizando la búsqueda de una persona con posibles quemaduras en los diferentes hospitales de la ciudad, quien sería el presunto autor del atentado. Las autoridades no descartan que se trate de un caso de extorsión o un ataque relacionado con una disputa familiar por el terreno.

