FAP confirma muerte de 15 personas tras caída de helicóptero en Arequipa

El Ministerio de Defensa confirmó este lunes el fallecimiento de las 15 personas que viajaban a bordo del helicóptero Mi-17 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), cuya ubicación en el radar se perdió el domingo 22 de febrero. La aeronave fue hallada tras la intensificación de las labores de búsqueda desplegadas el lunes 23 por patrullas de fuerzas especiales y efectivos de la Policía Nacional.

Según el comunicado oficial, el helicóptero fue localizado en las proximidades de la localidad de Chala Viejo, en el distrito de Chala, provincia de Caravelí, región Arequipa. Al llegar al lugar del siniestro, el personal de rescate confirmó que no había sobrevivientes.

Entre las víctimas se encuentran los cuatro tripulantes de la aeronave: el Mayor FAP Sergio Danner Paucar Centurión, el Alférez FAP Luis Fernando Huertas Cárcamo, la Suboficial de Primera FAP Kamila Chapi Anchupuri Jove y el Suboficial de Segunda FAP Leiner Aguirre Huaman. Asimismo, fallecieron los 11 pasajeros que se encontraban a bordo.

La lista oficial incluye al Coronel FAP Javier Nole Gonzales (50), Ivis Rodríguez Romero (49), R.N.R. (17), F.N.R. (15), Elisa Bernal Paredes (49), G.T.B. (14), F.T.B. (14), M.G.M.L. (14), Zoila Fernández Medina (45), M.G.F. (14) y A.G.F. (03). Del total de víctimas, siete eran menores de edad, lo que ha generado una profunda conmoción en la región y en el país.

CUMPLÍA LABORES DE RESCATE

De acuerdo con la información difundida por el sector Defensa, el helicóptero siniestrado cumplía labores de búsqueda y rescate, así como apoyo a la población afectada por inundaciones, desbordes y otros siniestros en Arequipa. Además, tenía previsto participar en actividades vinculadas al entrenamiento del curso de paracaidismo de cadetes FAP.

El Alto Mando de la institución expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y anunció que se activó de inmediato la Junta de Investigación de Accidentes para determinar las causas exactas del siniestro. También aseguró que se brindará acompañamiento y asistencia a los deudos en este difícil momento.

