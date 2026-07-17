Fenómeno El Niño podría elevar hasta en 30% los costos de las pymes

El Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) alertó de que un eventual fenómeno El Niño tendría un fuerte impacto en las pequeñas y medianas empresas (pymes), al generar interrupciones en las vías de transporte, mayores costos logísticos y una reducción significativa de la actividad comercial.

Un impacto que se reflejaría en el encarecimiento de los costos operativos y logísticos. Se prevé que las ventas de las pymes en las zonas más golpeadas podrían caer entre 10 % y 30 %.

Al respecto, Rodolfo Ojeda, presidente del gremio, sostuvo que las pymes ya están tomando medidas preventivas, lo que podría encarecer sus costos operativos entre 5 % y 15 %. Asimismo, los costos de transporte podrían elevarse entre 20 % y 30 % si se registran bloqueos de carreteras o afectaciones a la infraestructura vial.

“Nuestra mayor preocupación es que se interrumpa el abastecimiento. Si una carretera se bloquea o un puente queda inhabilitado, el problema no solo radica en transportar los productos, sino también en el retraso de las ventas, el aumento de los costos y la posterior reducción de los ingresos de muchas empresas”, sostuvo.

EL NORTE DEL PAÍS SERÍA EL MÁS AFECTADO

En tanto, Ojeda indicó que, en las zonas más afectadas, especialmente en el norte del país, algunas empresas podrían registrar una caída de entre 10 % y 30 % en sus ventas.

Una característica de las pymes es que suelen trabajar con recursos muy limitados, por lo que un retraso de algunos días puede afectar seriamente su flujo de caja.

Frente a ello, desde la CCL exhortan al Gobierno a acelerar las acciones de prevención, reforzar la infraestructura vial, fortalecer los sistemas de alerta temprana y facilitar el acceso al financiamiento para las pymes, que representa el 99 % del tejido empresarial nacional, principalmente en los sectores comercio y servicios.

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