Fieles acuden a misa para clamar lluvias: Sequía continúa provocando pérdidas

Feligreses de los centros poblados de Coyllur e Ichoca, en Áncash, acudieron al santuario del Señor de La Soledad en Huaraz para participar en una misa de rogación, la cual fue convocada cómo un acto de fe y esperanza frente a la dura sequía que golpea a la agricultura.

Cargando andas de diferentes santos, las familias elevaron sus oraciones en la ceremonia religiosa, y es que la ausencia de lluvias continúa afectando los cultivos y muchos ya han reportado la pérdida completa de la producción de este año, lo que los deja sin su principal sustento.

La jornada de fe expuso una vez más la difícil situación que atraviesan las comunidades en esta zona del país. En muchos casos se aferran a la esperanza espiritual mientras esperan algún tipo de ayuda por parte de las autoridades.

