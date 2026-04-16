Fiscalía inicia investigación a Cristorata por “comentarios racistas”

Luego de que ayer varios ciudadanos y el Ministerio de Cultura denunciaran que Christopher Puente, conocido como “Cristorata“, ha discriminado a parte de la población peruana con “comentarios racistas” durante una transmisión por redes, el Ministerio Público anunció el inicio de una investigación preliminar contra su persona.

La Quinta Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos señala que el streamer e influencer Cristorata habría cometido el delito de discriminación en agravio de la población indígena peruana a través de la plataforma Kick.

El fiscal encargado de la pericia preliminar ordenó que se practique una evaluación psicológica al investigado y se reciba su declaración por las palabras proferidas en redes.

Otras de las diligencias a realizar son la visualización del video y la transcripción del contenido mostrado en la transmisión antes mencionada.

Por otro lado, el Ministerio de Cultura indicó que las investigaciones deben corresponderse con la ley en base al artículo 323 del Código Penal, que establece penas privativas de la libertad de 2 a 3 años, por discriminar e incitar a la discriminación.

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