Fiscalía inició investigación preliminar a ciudadanos colombianos por estudios topográficos en Santa Rosa

El distrito de Santa Rosa, en la región Loreto, es escenario de una investigación preliminar que involucra a dos ciudadanos extranjeros. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Provincial Penal de Mariscal Ramón Castilla, indaga a Carlos Sánchez, John Amia y otras personas que pudieran estar implicadas en la presunta comisión del delito de atentado contra la soberanía nacional, específicamente en la modalidad de actos orientados a someter a la república a la dominación extranjera.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía inició investigación preliminar a los ciudadanos extranjeros Carlos Sánchez y John Amia por el presunto delito de atentado contra la soberanía nacional, tras realizar estudios topográficos en la isla Santa Rosa, en Loreto. ✅ La Fiscalía Provincial Penal… pic.twitter.com/nhqo42Ajdx — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) August 13, 2025

Según las primeras pesquisas, los investigados fueron intervenidos en la parte sur de la isla mientras realizaban estudios topográficos. Las autoridades creen que estas labores buscaban establecer la ubicación del territorio nacional como parte de Colombia. Esa presunta intención motivó su detención y traslado a la comisaría del distrito.

El fiscal adjunto provincial Rodolfo Sifuentes Vargas dispuso una inspección técnico-policial en el lugar de los hechos, la toma de declaraciones a los detenidos y a los agentes intervinientes, así como la recopilación de material audiovisual. También solicitó a la Superintendencia Nacional de Migraciones verificar si el ingreso de los extranjeros al país fue legal.

PETRO RECHAZA LA DETENCIÓN

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó la detención de sus compatriotas como “ilegal” y un “secuestro”. Sostuvo que el territorio de Santa Rosa no ha sido adjudicado conforme al Protocolo de Río de Janeiro, acuerdo firmado en 1942 para definir los límites fronterizos.

La detención de los contratistas colombianos en la isla de Santa Rosa es ilegal. Es un secuestro. Colombia considera que la isla de Santa Rosa no ha sido adjudicada de acuerdo al Protocolo de Rio de Janeiro. https://t.co/rgm8Wtr2Qg — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 13, 2025

Las investigaciones continúan mientras las autoridades peruanas recopilan pruebas para esclarecer los hechos y determinar si las acciones de los extranjeros constituyen una amenaza real a la integridad territorial.