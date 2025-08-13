Gustavo Petro califica como “secuestro” la detención de dos topógrafos colombianos en Santa Rosa

La tensión diplomática entre Perú y Colombia continúa luego de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, calificara como un “secuestro” la detención de dos topógrafos de su país en territorio peruano.

El incidente ocurrió en el distrito de Santa Rosa, región Loreto, en la triple frontera con Colombia y Brasil. Los ciudadanos colombianos, identificados como Jhon Wilington Amias López y Carlos Fernando Sánchez Ortegón, fueron intervenidos por la Policía Nacional mientras se encontraban en el puerto local.

Según el reporte policial, ambos realizaban labores de medición topográfica y fueron llevados a la comisaría para esclarecer su presencia en la zona. Minutos después, una pareja se presentó en la dependencia asegurando que los detenidos trabajaban para su empresa y que el levantamiento de datos era parte de un proyecto para construir un muelle en territorio colombiano. Sin embargo, no pudieron presentar la documentación ni los permisos necesarios para operar en el área.

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), Petro arremetió contra la acción policial: “La detención de los contratistas colombianos en la isla de Santa Rosa es ilegal. Es un secuestro. Colombia considera que la isla de Santa Rosa no ha sido adjudicada de acuerdo al Protocolo de Río de Janeiro”, expresó.

Este pronunciamiento se da pocos días después de que el mandatario reiterara que la Isla Chinería pertenece a Colombia, una afirmación que Perú rechaza.

En la frontera amazónica, ciudadanos peruanos y colombianos pueden cruzar libremente; sin embargo, para desarrollar actividades específicas —como trabajos de infraestructura o levantamiento topográfico— es obligatorio contar con permisos oficiales, los cuales los intervenidos no acreditaron.

