Fiscalía libera a acusados de detonar explosivos en Trujillo | VIDEO

Increíble. El último jueves 14 de agosto, la ciudad de Trujillo sufrió una atentado con más de 15 cartuchos de emulsión minera que afectó varias viviendas y negocios en la cuadra 8 de la avenida Perú, ante ello, las autoridades capturaron a los implicados y ahora, a seis días del hecho, la Fiscalía decidió liberar a los acusados.

Tal y como se informó en la edición mediodía de Latina Noticias, el Comandante General de la PNP, Víctor Zanabria, llegó a Trujillo y señaló en conferencia de prensa que hubo 4 detenidos, sin embargo, fue el Ministerio Público que decidió dejar en libertad a los implicados.

El presidente de la Junta de Fiscales de región de La Libertad, Luis Guillermo Bringas, dio a conocer que esta decisión (de dejarlos en libertad), parte de que no hubo pruebas fidedignas para detener a los ciudadanos. “Pasemos del mundo de las sospechas al mundo de las pruebas”, indicó.

Cabe mencionar que las investigaciones sobre los implicados continuarán, sin embargo, se realizarán con los acusados en libertad. El atentado, según la Policía, estaba dirigido contra Sergio Bolaños, un hombre de 29 años con antecedentes por uso de armas y presuntos vínculos con la organización criminal “Los Pulpos Nueva Generación”.

