Frustran asalto a agencia de caja de ahorro: un delincuente perdió la vida | VIDEO

Un atraco a la sucursal de Caja Piura en la ciudad de Lambayeque terminó en tragedia para los ladrones. Aproximadamente a la 1:30 p.m. de este lunes 3 de noviembre, tres individuos armados llegaron al lugar con la intención de cometer el robo. Sin embargo, la inmediata activación de la alarma silenciosa del local alertó rápidamente a las fuerzas del orden.

Agentes policiales se desplazaron velozmente al sitio, logrando rodear a los malhechores. Al verse acorralado en una esquina de la entidad financiera, uno de los ladrones se habría disparado en la cabeza. El deceso del hombre se confirmó cuando era trasladado al hospital.

Sus dos cómplices consiguieron escapar en medio de la confusión, de acuerdo a las primeras versiones recogidas en el lugar de los hechos: uno por una calle lateral y otro subió a una motocicleta.

En un video, se observa a los efectivos intentando que el asaltante deponga su arma y se rinda, pero este no habría acatado las órdenes dando origen al fatal desenlace. La Policía ha puesto en marcha un operativo exhaustivo para localizar y capturar a los otros dos involucrados en el fallido asalto bancario.

El jefe de la Divincri, César Díaz, y el jefe de la Región Policial Lambayeque, Luis Bolaños, revelaron la identidad de uno de los tres delincuentes implicados en el suceso. El individuo que perdió la vida fue identificado como Julio Alejandro Antón Navarro, de 33 años de edad. Una cuarta persona quedó detenida, pero se investiga si estuvo involucrada en el frustrado asalto.

VIDEO RECOMENDADO