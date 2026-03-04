Gas de Camisea: Fiscalía abre investigación contra TGP por explosión en válvula de GNV

En el contexto de la explosión de la válvula de gas natural en el kilómetro 43 del distrito de Megantoni, Cusco, la Fiscalía anunció el inicio de las investigaciones contra la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), por los presuntos delitos de contaminación ambiental y atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

Según señala la Fiscalía, actualmente realizan trabajos de constatación de los hechos en el lugar, ubicado en el asentamiento rural Saringabeni. Las autoridades han dispuesto la ejecución de diligencias urgentes con apoyo de la Policía Nacional de la comisaría de Megantoni, con el fin de esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades penales.

Debido al incidente del domingo 1 de marzo, el Ministerio de Energía y Minas (Minem), a través del Viceministerio de Hidrocarburos, declararon estado de emergencia hasta el 14 de marzo. La medida priorizará el abastecimiento del gas natural a las zonas residenciales y excluirá la venta a vehículos particulares.

Este racionamiento del combustible estará disponible para las unidades de transporte masivo, como el Metropolitano; pero prohibido para los vehículos de carga y livianos (coasters, taxis, mototaxis y vehículos menores).

