Empresa estadounidense compra el 49% del principal gasoducto de Camisea

La Embajada de los Estados Unidos en el Perú celebró este 5 de febrero la compra del 49.87% de las acciones de la Transportadora de Gas del Perú (TGP), la empresa encargada del gasoducto más importante de la planta de gas de Camisea, por parte de la inversora estadounidense EIG a través de la canadiense CPP investments, quien le vendió el total de sus acciones.

Esta decisión estaba planificada desde agosto del 2025, cuando CPP Investments anunció que llegó a un acuerdo con EIG por la compra total de sus acciones de la TGP (49.87%), que está compuesta también por Enagás (18%) y Sonatrach (21.18%).

“Felicitamos a la empresa estadounidense EIG por adquirir una participación del 49.87% de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), operador de infraestructura clave que transporta gas natural desde Camisea y abastece cerca del 40% de la generación eléctrica del país”, publicó en su cuenta oficial de X (antes Twitter) la Embajada de los Estados Unidos en el Perú.

La inversión millonaria de las empresas en Camisea

La inversora canadiense CPP Investment ingresó a las acciones de la TGP en el 2013, pero aumentó su participación en el 2017 hasta obtener el 49.87% de la empresa. Gracias a ello, CPP invirtió, hasta el momento de la compra por EIG, alrededor de 1.400 millones de dólares.

La importancia de TGP reside en que es la compañía encargada de movilizar la principal ruta de exportación del gas natural de Camisea por más de 730 kilómetros, que es prácticamente casi todo el gas natural producido del Perú y que es reconocido como uno de los mayores yacimientos. Al día, la central produce 920 mil barriles de gas natural y 130 mil de gas natural licuado (GNL).

Sin embargo, está en juego la concesión de la TGP, que vencerá en el 2033; no obstante, la compañía se encuentra en negociaciones con el Estado peruano para ampliar por 10 años más la concesión, es decir, hasta el 2043, a cambio de extender el gasoducto hacia el sur del país con una inversión de 2 mil millones de dólares.

