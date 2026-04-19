Piero Corvetto autoriza levantamiento del secreto de sus comunicaciones y entrega de su pasaporte ante Fiscalía

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto Salinas, informó a la Fiscalía que canceló sus vacaciones programadas de mayo para continuar al frente del proceso electoral y enfrentar la investigación en su contra.

Esto lo dio a conocer a través de un escrito dirigido a la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, luego de conocerse una disposición policial que advertía un posible riesgo de salida del país.

🔴#LOÚLTIMO La defensa de Piero Corvetto, jefe de la ONPE, expresó mediante un comunicado su disposición para colaborar como testigo en la investigación que sigue la Fiscalía por las irregularidades en las Elecciones Generales 2026. Además, se pronunció sobre la decisión de la… pic.twitter.com/QqEPsN548u — Latina Noticias (@Latina_Noticias) April 19, 2026

Frente a ello, Corvetto calificó como “despropósito” dicha alerta, al señalar que cuenta con resguardo permanente del Estado y que todos sus movimientos son monitoreados.

En esa misma línea, reiteró su pedido para reprogramar su declaración testimonial, proponiendo que se realice de forma virtual o presencial, y expresó su total disposición a colaborar con las diligencias fiscales.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Además, indicó quey la entrega de su pasaporte. El documento fue presentado el 19 de abril.

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Natalia Salas aquí: