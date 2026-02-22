FAP perdió contacto con helicóptero Mi-17 mientras cubría la ruta Pisco–Chala

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) informó que durante la tarde de este domingo 22 de febrero un helicóptero Mi-17 perdió contacto radial con su base mientras cubría la ruta Pisco–Chala (Arequipa), durante una misión programada.

La aeronave era pilotada por el mayor FAP Sergio Paucar y el alférez FAP Luis Huertas, quienes contaban con el apoyo de la suboficial de primera FAP Kamila Anchapuri y el suboficial de segunda FAP Leiner Aguirre Huaman. En interior viajaban 11 pasajeros.

Tras la interrupción de las comunicaciones, la FAP activó de inmediato el Sistema de Búsqueda y Rescate (SAR) ante la creciente posibilidad de que se haya producido un accidente.

Noticia en desarrollo.

VIDEO RECOMENDADO