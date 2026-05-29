PSG vs. Arsenal: fecha, hora y dónde ver la final de la Champions League

Ha llegado el día de la definición de la UEFA Champions League 2025-26. PSG y Arsenal se miden este sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría, en un choque histórico que consagrará al nuevo rey del fútbol europeo.

El cuadro de Luis Enrique llega tras eliminar al Bayern Múnich en semifinales y busca su segundo título continental consecutivo. Por su parte, los dirigidos por Mikel Arteta dejaron en el camino al Atlético de Madrid y persiguen la primera ‘Orejona’ de su historia.

¿A qué hora juegan PSG vs. Arsenal?

El silbatazo inicial en el territorio peruano está programado para las 11:00 a. m. Revisa aquí la agenda de horarios para el resto del continente y España:

México y Costa Rica: 10:00 a. m.

Perú, Colombia y Ecuador: 11:00 a. m.

Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (ET): 12:00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 1:00 p. m.

España: 6:00 p. m.

¿Qué canales transmiten la final de la Champions League 2026?

La transmisión oficial por televisión varía según tu ubicación geográfica:

Sudamérica (excepto Brasil): ESPN (disponible en operadores como Movistar TV, DirecTV y Claro TV).

Brasil: TNT Sports.

México y Centroamérica: FOX+.

Estados Unidos: TUDN, Univisión.

España: Movistar Liga de Campeones.

¿Cómo ver PSG vs. Arsenal online por internet?

Para seguir el partido vía streaming, la plataforma oficial en Sudamérica es Disney+ Premium. Solo debes descargar la aplicación en tu Smart TV, smartphone (iOS o Android), tablet o computadora, y contar con una suscripción activa para disfrutar del encuentro EN DIRECTO. En Norteamérica y Europa, las opciones digitales incluyen DAZN y las plataformas de los operadores locales habilitados.

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