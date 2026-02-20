Temas
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
TV en vivo
MENÚ
Perú

Huaicos y crecida de ríos pondrán en peligro cultivos y carreteras, advierte Senamhi

Perú
Huaicos y crecida de ríos pondrán en peligro cultivos y carreteras, advierte Senamhi
Agustín Sosa
Agustín Sosa
Compartir

Los múltiples fenómenos naturales ocasionados por las fuertes lluvias en la zona sur del país (como huaicos y desborde de ríos), han generado un escenario de condiciones de riesgo que dejarán una grave afectación a la agricultura y las carreteras peruanas. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), estas condiciones favorecen a la aparición de enfermedades producto de las plagas como la mosca de la fruta.

Los huaicos han destruido carreteras y cultivos en el sur

Uno de los casos recientes más preocupantes ocurrió el 17 de febrero en el río Palpa, que registró una crecida de las aguas que llegó a aislar las localidad de Lucanas y Huanca Sancos, en Ayacucho, destruyendo maquinaria pesada y la carretera.

El 18 de febrero, el río El Ingenio destruyó parte de la carretera del kilómetro 21 en el sector El Molino y afectó las zonas agrícolas de la zona. Hasta la actualidad, estas zonas siguen en peligro activo por la activación de torrenteras en sectores urbanos .

El presidente ejecutivo del Senamho, Edgar Sánchez de la Cruz, alertó que “las condiciones actuales favorecen nuevos incrementos de caudal y activación de quebradas en la vertiente del Pacífico”.

Plagas y enfermedades por estancamiento del agua

La Subdirección de Agrometeorología del Senamhi indicó que el exceso del agua y temperaturas cálidas han generado graves impactos en los cultivos ubicados en la costa sur del país. El 15 de febrero, los ingenieros identificaron que las cosechas cerca a las cuencas de los ríos Ica, Grande, Pisco y San Juan, han sido afectadas por los desbordes, lo que afectó los cultivos de maíz, palto, algodón, zapallo, mango y ciruelo criollo.

Por otro lado, la alta humedad ambiental ha favorecido la aparición de plagas, como la mosca de la fruta en zonas agrícolas; además de enfermedades fitosanitarias (que afectan solo a las plantas), como el oídum o hongo blanco.

VIDEO RECOMENDADO

Siguiente artículo