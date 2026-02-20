Huaicos y crecida de ríos pondrán en peligro cultivos y carreteras, advierte Senamhi

Los múltiples fenómenos naturales ocasionados por las fuertes lluvias en la zona sur del país (como huaicos y desborde de ríos), han generado un escenario de condiciones de riesgo que dejarán una grave afectación a la agricultura y las carreteras peruanas. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), estas condiciones favorecen a la aparición de enfermedades producto de las plagas como la mosca de la fruta.

Los huaicos han destruido carreteras y cultivos en el sur

Uno de los casos recientes más preocupantes ocurrió el 17 de febrero en el río Palpa, que registró una crecida de las aguas que llegó a aislar las localidad de Lucanas y Huanca Sancos, en Ayacucho, destruyendo maquinaria pesada y la carretera.

El 18 de febrero, el río El Ingenio destruyó parte de la carretera del kilómetro 21 en el sector El Molino y afectó las zonas agrícolas de la zona. Hasta la actualidad, estas zonas siguen en peligro activo por la activación de torrenteras en sectores urbanos .

El presidente ejecutivo del Senamho, Edgar Sánchez de la Cruz, alertó que “las condiciones actuales favorecen nuevos incrementos de caudal y activación de quebradas en la vertiente del Pacífico”.

Plagas y enfermedades por estancamiento del agua

La Subdirección de Agrometeorología del Senamhi indicó que el exceso del agua y temperaturas cálidas han generado graves impactos en los cultivos ubicados en la costa sur del país. El 15 de febrero, los ingenieros identificaron que las cosechas cerca a las cuencas de los ríos Ica, Grande, Pisco y San Juan, han sido afectadas por los desbordes, lo que afectó los cultivos de maíz, palto, algodón, zapallo, mango y ciruelo criollo.

Por otro lado, la alta humedad ambiental ha favorecido la aparición de plagas, como la mosca de la fruta en zonas agrícolas; además de enfermedades fitosanitarias (que afectan solo a las plantas), como el oídum o hongo blanco.

