Huancavelica: suspenden paro y desbloquean la vía Los Libertadores hasta el viernes

La protesta de transportistas en Huancavelica entró en una pausa temporal. Los dirigentes anunciaron la suspensión del paro y el desbloqueo de la vía Los Libertadores hasta este viernes, debido al viaje de autoridades y representantes del gremio, quienes sostendrán una reunión con funcionarios del Ministerio de Transportes.

La medida de fuerza se había iniciado el lunes 23 de marzo con el bloqueo de esta importante carretera, así como de otras rutas estratégicas que conectan con Ayacucho, Andahuaylas y el acceso al Vraem, generando serias restricciones en el tránsito.

¿A QUÉ SE DEBE EL PARO?

Según los transportistas, la protesta responde al mal estado de la vía, una situación que —afirman— ha provocado constantes accidentes en los últimos meses, poniendo en riesgo la vida de conductores y pasajeros.

Durante los días de paro, el gremio advirtió que no habría ingreso ni salida de vehículos hacia la ciudad, por lo que recomendaron a la población tomar precauciones, abastecerse y evitar desplazamientos innecesarios.

Pese a la declaratoria de emergencia por 180 días para intervenir la carretera Los Libertadores, los dirigentes sostienen que su principal demanda es el asfaltado integral de esta ruta clave que conecta Huancavelica con Ica y Ayacucho.

Finalmente, los transportistas también exigen la instalación de una mesa de diálogo en la zona y advirtieron que, de no obtener respuestas concretas en la reunión del viernes, podrían retomar la medida de fuerza en los próximos días.

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