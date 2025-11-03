Huaraz: hallan cuerpo de hombre desaparecido hace siete días en el río Santa

Tras siete días de intensa búsqueda, fue hallado el cuerpo sin vida de Juan Camones Minaya en el río Santa, a la altura del sector Paltay, en el centro poblado de Tara, distrito de Jangas, en Huaraz. El hombre había desaparecido en el barrio de Challhua, luego de retirarse de una reunión familiar en la que se registró una pelea.

El cadáver fue encontrado con visibles signos de haber sido golpeado, por lo que no se descarta que haya sido víctima de un asalto antes de ser arrojado al río. Agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes.

Familiares de la víctima denunciaron que la Policía demoró en atender la desaparición y exigieron una investigación profunda para esclarecer el crimen. Agradecieron, además, el apoyo del alcalde de Huaraz y de los serenos municipales, quienes colaboraron en el rescate.

El cuerpo fue trasladado a la morgue central de Huaraz para los peritajes del Instituto de Medicina Legal, mientras las autoridades continúan con las diligencias para identificar a los responsables.