IGP: Arequipa es la región con mayor actividad sísmica en lo que va del año

El Perú es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo, según los registros del Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). De acuerdo con la entidad, entre enero y el 20 de julio de 2026 se han reportado 477 movimientos telúricos en el país. El de mayor impacto reciente fue el sismo de magnitud 5.1 registrado en Chupaca, Junín, que dejó víctimas mortales, decenas de heridos y cientos de damnificados.

De los 477 sismos registrados, 21 alcanzaron o superaron la magnitud 5, lo que confirma al territorio peruano como una zona de permanente actividad tectónica debido a su ubicación sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico.

Esta cifra también revela otro dato: la gran mayoría de los sismos registrados por el IGP corresponden a movimientos de menor intensidad, en muchos casos imperceptibles para la población, sin generar daños debido a que su epicentro se produjo lejos de centros urbanos.

Solo en julio se registraron 78 sismos, cifra medida hasta el 20 de julio que seguirá en aumento con el paso de los días debido a la permanente liberación de energía generada por la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana.

AREQUIPA ES LA ZONA CON MAYOR ACTIVIDAD SÍSMICA

Los datos oficiales muestran que la mayor actividad de movimientos telúricos se registra en la costa sur y centro del país. Entre enero y julio, las regiones con más sismos reportados fueron:

Arequipa: 76

Ica: 63

Lima: 58

Loreto: 35

Piura: 33

Pasco: 27

En conjunto, estos seis departamentos concentran más de la mitad de toda la actividad sísmica registrada en el país durante el año.

Estas regiones registran una elevada frecuencia de eventos debido a su ubicación sobre la zona de subducción entre las placas de Nazca y Sudamericana, así como por la presencia de fallas geológicas activas en la cordillera andina y la selva central.

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