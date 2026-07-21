JNE entregó credenciales de senador a Absalón Vásquez como accesitario de López Aliaga

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entregó oficialmente la credencial de senador de la República a Absalón Vásquez Villanueva, quien formará parte del nuevo Congreso bicameral en calidad de accesitario de Rafael López Aliaga, quien desistió de asumir dicho cargo.

La entrega se formalizó el 20 de julio, luego de que el JNE dejara sin efecto la credencial previamente otorgada a López Aliaga, quien comunicó su decisión de no incorporarse al Senado para el periodo legislativo 2026-2031.

La resolución se basa en una interpretación del artículo 11 del Reglamento del Congreso, el cual establece etapas específicas que deben cumplirse para que alguien asuma como legislador: la proclamación del candidato electo, la incorporación al Parlamento y la respectiva juramentación. En el caso de López Aliaga, al no haberse producido la incorporación ni la juramentación, su condición de senador nunca llegó a materializarse jurídicamente, según el JNE.

¿QUIÉN ES ABSALÓN VÁSQUEZ?

Se trata de un ingeniero agrícola con un pasado estrecho vinculado al fujimorismo. Fue ministro de Agricultura entre 1992 y 1996, durante el gobierno de Alberto Fujimori. Posteriormente fue asesor presidencial y luego resultó elegido congresista en las elecciones de 2000, mandato que quedó interrumpido a fines de ese año, tras la caída del fujimorismo.

Absalón Vásquez cuenta además con un marcado historial judicial vinculado a su actividad política. Fue condenado a pena privativa de libertad suspendida y al pago de una reparación civil, tras ser hallado responsable del desvío de recursos públicos del desaparecido Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para financiar campañas del movimiento Vamos Vecino.

También fue sentenciado en 2008 a siete años de prisión efectiva por el caso de falsificación de firmas para la inscripción de Vamos Vecino, junto a Vladimiro Montesinos y otros investigados. Posteriormente, la Corte Suprema resolvió a su favor y ordenó su excarcelación tras argumentar que el delito había prescrito.

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