Perú

Incautan 2.4 toneladas de cocaína en operativo antidrogas en el litoral norte

Perú
Incautan 2.4 toneladas de cocaína en operativo antidrogas en el litoral norte
Redacción Latina Noticias
Redacción Latina Noticias
Compartir

La Fiscalía Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas logró incautar más de 2.4 toneladas de alcaloide de cocaína, afectando a una presunta red criminal internacional. El operativo se realizó con apoyo de la Marina de Guerra del Perú, la Policía y SUNAT-Aduanas.

La intervención se concretó el 13 de febrero, cuando las autoridades interceptaron una embarcación sin nombre visible y con bandera ecuatoriana, tripulada por tres ciudadanos extranjeros.

Durante el registro minucioso de la nave se hallaron compartimientos ocultos que contenían 2,124 paquetes tipo ladrillo, los cuales dieron positivo para cocaína tras las pruebas de campo.

El peso bruto total de la droga incautada alcanzó los 2,470.850 kilos. Según las primeras investigaciones, el cargamento tenía como destino Centroamérica y la organización criminal utilizaba sistemas de mensajería encriptada y equipos satelitales para evadir los controles de las autoridades.

Los tripulantes fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las diligencias para identificar a otros posibles integrantes de esta red de tráfico ilícito de drogas.

