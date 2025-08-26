Incautan casi media tonelada de cocaína en operativo policial en el Vraem

La Policía Nacional del Perú asestó un duro golpe al narcotráfico en el Vraem, tras incautar 446 kilos de clorhidrato de cocaína que eran trasladados en un volquete particular con destino a Ayacucho.

El operativo se realizó en el puente 8 del centro poblado Tutumbaru, Sivia (Huanta), cuando agentes antidrogas, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas de Ayna – San Francisco, intervinieron el auto procedente de Ayna.

Durante el registro, los efectivos descubrieron un compartimento oculto en la tolva, con soldadura y pintura reciente. Allí se encontraron costales de rafia negra con franjas verdes que contenían 400 paquetes tipo ladrillo, forrados con cinta beige.

El pesaje arrojó 446 kilos con 80 gramos de la sustancia blanquecina y cristalizada, compatible con clorhidrato de cocaína. Según las autoridades, la droga pertenecería a una organización de narcotráfico peruano-boliviana.

El conductor del volquete, identificado como Roberth Félix Meza Ponce (40), fue detenido y afronta cargos por tráfico ilícito de drogas. Asimismo, se incautaron tres celulares, S/1580 y 10 dólares en efectivo, además del auto utilizado para el traslado.

