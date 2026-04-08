Indecopi informa sobre retiro de más de 43 mil latas de leche condensada por mala calidad

El Indecopi informó que la empresa Lactalis Perú retiró, de manera voluntaria, 43.944 unidades de leche condensada en presentaciones de 395 gramos de la marca Parmalat debido a un bajo estándar de calidad.

Según informó la empresa a la institución encargada de proteger a los consumidores, la cantidad de sobres del producto pertenece al lote 892-8, que presentaban un estado peculiar en su composición.

Lactalis señala que los productos de este lote presentan una leche que se encuentra en estado de solidificación, es decir, que ha perdido su textura cremosa y líquida, por lo que se ha endurecido.

Debido a esta observación, la empresa ha decidido retirar e informar al Indecopi sobre esta acción, ya que podría afectar al consumo de los ciudadanos y generar un potencial daño a la salud.

Por ello, el Indecopi recomienda a los consumidores verificar el número del lote etiquetado en las leches condensadas de Parlamant y evitar consumir los lotes vinculados a la mala calidad.

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