Indecopi multa con más de S/2 millones a empresa por accidente que dejó 13 muertos en Áncash

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), tras analizar las investigaciones de un accidente automovilístico ocurrido el 18 de julio de 2023 en Áncash, por un bus de la empresa Expreso Turismo Andino S. A. que dejó 13 fallecidos y otras personas heridas, decidió imponer una multa de S/2.475.000 (450 UIT) a la organización por no adoptar las medidas exigidas por ley antes de la tragedia.

La Comisión de la Oficina Regional del Indecopi señala que el conductor de la unidad, con plaza A4P-956, manejó en un estado de cansancio físico y somnolencia, por lo que anuló su capacidad de reacción ante imprevistos, provocando la pérdida de control y el despiste en la carretera del distrito de Yauya-San Luis.

Dicha sentencia señala que la empresa infringió el artículo 25° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, que indica a los proveedores que están obligados a ofrecer servicios que no representen peligro para la salud o la integridad física, por lo que deben adoptar medidas preventivas ante riesgos.

Bus trasladaba familia que retornaba de un entierro

Según los reportes periodísticos, el bus de la empresa Expreso Turismo Andino, tras su despiste, cayó a un abismo de 100 metros en el distrito de San Luis, Áncash, en la provincia Carlos Fermín Fitzcarrald.

Dentro del bus interprovincial que regresaba a Lima, se encontraba una familia que volvía de un entierro desde Áncash, pero perdieron la vida en el proceso del trágico accidente. Ellos viajaban junto a otras 15 personas.

En la actualidad, la sentencia del Indecopi que impone la multa se encuentra en plazo de apelación, por lo que si Expreso Turismo Andino intercede, el caso pasará a revisión por la Sala Especializada en Protección al Consumidor.

