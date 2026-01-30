INPE emite comunicado sobre muerte de interno en penal de Challapalca

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó, mediante un comunicado, sobre la muerte de un interno en el penal de máxima seguridad de Challapalca, en Tacna.

Según el reporte oficial, alrededor de las 2:10 p. m. del 29 de enero, el recluso fue hallado inconsciente dentro de su celda. Personal de salud del tópico del establecimiento acudió al lugar y confirmó que ya no presentaba signos vitales.

La víctima fue identificada como Juan Medina Jiménez, quien habría sido apuñalado durante una pelea con otro interno, ambos presuntos integrantes de organizaciones criminales trasladadas desde el norte del país.

La entidad penitenciaria indicó que el hecho fue comunicado a la Policía y al Ministerio Público, y que una comitiva de la PNP y la Fiscalía realizará las diligencias e investigaciones correspondientes en las próximas horas.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Lucy Avilés aquí: