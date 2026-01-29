Inti Raymi 2026 en suspenso: retraso en lanzamiento podría afectar recaudación turística

La falta de habilitación oficial del directorio de la Empresa Municipal de Festejos del Cusco (EMUFEC) mantiene en incertidumbre el lanzamiento del Inti Raymi 2026, una situación que —según advirtió el alcalde del Cusco, Luis Pantoja— podría perjudicar la recaudación por la venta de entradas.

El burgomaestre cusqueño lamentó que, a diferencia de años anteriores, hasta el momento no exista una fecha definida para el lanzamiento nacional e internacional de la principal festividad del Cusco. Explicó que esta vez la decisión ya no depende directamente del alcaldía, sino de la Junta General de Accionistas de EMUFEC, cuyo directorio aún no se encuentra plenamente reconocido ni operativo.

“En una decisión democrática, ya no depende del alcalde. El año pasado en enero hicimos el lanzamiento de la Fiesta del Cusco en Madrid, luego en febrero en la Plaza Mayor de Lima y en marzo en otra ciudad. Como consecuencia, tuvimos un año histórico en la recaudación del boleto turístico, superando incluso al 2019, antes de la pandemia, con más de 100 millones de soles”, recordó Pantoja.

El alcalde precisó que ese monto representó entre ocho y nueve millones de soles más que lo recaudado en 2024. Sin embargo, advirtió que este año el retraso en la conformación del directorio de EMUFEC, que aún no cuenta con gerente ni con inscripción completa en Registros Públicos, pone en riesgo la estrategia de promoción del Inti Raymi.

En ese contexto, Pantoja confirmó que es poco probable que se anuncie el lanzamiento del Inti Raymi en China en el mes de febrero. Esta actividad estaba prevista en el marco de un hermanamiento entre la ciudad de Caipí y Cusco, consideradas cunas de antiguas civilizaciones, y contaba incluso con el compromiso de las autoridades chinas de cubrir alimentación y alojamiento de la delegación cusqueña.

“Lo más probable es que no se haga el lanzamiento en febrero en China por el tema del directorio que no está reconocido. Si no se realizan los lanzamientos internacional y nacional, va a haber problemas en la recaudación como consecuencia del boleto turístico”, alertó.

La incertidumbre en torno al Inti Raymi 2026 genera preocupación en el sector turístico y cultural del Cusco, que ve en esta festividad una de las principales vitrinas de promoción internacional y una fuente clave de ingresos para la ciudad.

