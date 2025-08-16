Más de 15 especialistas se han desplegado para brindar atención médica a los ciudadanos peruanos de Santa Rosa

El Hospital Perú de EsSalud llegó a la localidad fronteriza de Santa Rosa, en la región Loreto, para acercar servicios de salud especializados a la población. En su primer día de campaña, el equipo médico superó la meta prevista y realizó más de 700 atenciones en beneficio de asegurados y ciudadanos de la zona.

Durante la jornada, los habitantes de Santa Rosa accedieron a consultas en medicina general, interna y familiar, además de especialidades como oftalmología, obstetricia, gastroenterología, odontología y enfermería. La iniciativa busca reducir las brechas de atención en una de las regiones más alejadas y de difícil acceso del país.

El presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Segundo Acho Mego, destacó el despliegue realizado para concretar la campaña. Explicó que el personal médico recorrió más de 2 mil kilómetros y navegó 12 horas por el río Amazonas para llegar a este punto fronterizo. “Nuestra misión es acortar las brechas de atención y llegar a los lugares más recónditos del Perú”, señaló.

CAMPAÑA HASTA EL 16 DE AGOSTO

La programación contempla que la campaña en Santa Rosa continúe hasta el 16 de agosto. En paralelo, las atenciones en Caballococha se desarrollan en dos fases: del 12 al 14 y del 17 al 19 del mismo mes. En conjunto, se espera alcanzar más de 2,300 atenciones médicas en ambas localidades.

De acuerdo con la doctora Denisse Chávez, gerenta de Oferta Flexible de EsSalud, Hospital Perú ejecuta actualmente cinco operativos simultáneos en diferentes regiones: Tarma (Junín), Juliaca (Puno), Caballococha y Santa Rosa (Loreto), y Mollendo (Arequipa). El objetivo es garantizar la cobertura médica en zonas donde los hospitales no siempre son de fácil acceso.

En lo que va del 2025, Hospital Perú suma 176,140 atenciones realizadas en 42 operativos. Las próximas campañas llegarán a Yurimaguas (Loreto), Mollendo (Arequipa), Tacna y otras regiones del país, con la meta de continuar ampliando la atención médica a las comunidades más alejadas.

