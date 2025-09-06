Jaén: sicarios en moto asesinaron a suboficial de la policía | VIDEO

Lamentable. El suboficial de la policía, Ezequiel Rojas Culqui, fue asesinado por dos sicarios que llegaron en una motocicleta. Fue la octava cuadra de la calle Santa Teresita en Jaén el escenario del sanguinario hecho que ha dejado alarmada a toda la población.

El suboficial que se encontraba de franco fue asesinado de manera directa, pues sus pertenencias de valor se quedaron con él por lo que la policía descarta que haya sido un asalto a mano armada. Si bien los delincuentes no se llevaron nada de las pertenencias, si le arrebataron su arma al suboficial.

Durante el ataque, una mujer que acompañaba al suboficial resultó herida y fue trasladada de emergencia al Hospital General de Jaén, donde permanece bajo atención médica. Asimismo, los efectivos de la División de Investigación Criminal (Divincri) y representantes del Ministerio Público llegaron a la zona para realizar las diligencias correspondientes y proceder con el levantamiento del cuerpo.

CÁMARAS DE SEGURIDAD CAPTARON EL MOMENTO DEL ASESINATO

En Jaén, las cámaras de seguridad captaron el momento en que dos sicarios a bordo de una moto lineal acabaron con la vida del suboficial Ezequiel Rojas Culqui, efectivo de la comisaría de Las Pirias.

En las imágenes se observa que el sicario baja del vehículo, intercepta al policía y su acompañante y acaba con la vida del efectivo policial, el sicario corre hacia una esquina, luego regresa y aborda el vehículo de su cómplice para huir con destino desconocido.

